В финале Кубка России по фигурному катанию завершилась произвольная программа юношей. По итогам двух прокатов сумму одержал представитель петербургской школы «Звездный лед» Евгений Семененко.

Он лидировал после короткой программы и сохранил лидерство, набрав 245,58 балла. Второе место занял воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Артем Ковалев, его результат составил 230,89. Замкнул призовую тройку Андрей Кутовой, который тренируется в школе Тамары Москвиной. За два выступления он набрал 219,27.

В соревнованиях принимали участие два ученика Этери Тутберидзе: Георгий Куница занял 12-е место, Всеволод Князев стал последним. Он проиграл победителю больше 64 баллов.

Напомним, накануне завершились соревнования в танцах на льду, победу одержали Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.