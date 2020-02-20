Санкт-Петербург уже вовсю готовится к Евро-2020. Город примет четыре матча чемпионата Европы (13 июня, 17 июня, 22 июня, 3 июля).

Для создания атмосферы гостеприимства и радушия, а также для успешной организации матчей Евро в Петербурге создана целая система подготовки волонтеров, которая работает по двум программам.

Помощь болельщикам и гостям турнира окажут 3000 волонтеров, из которых 600 является резервом.

Начиная с 1 июня прошлого года волонтеров набирали. Участвовать в городской программе мог любой желающий, гражданин РФ или другого государства, которому на момент Евро исполнилось 16 лет. Всего было подано 5800 заявок из разных стран. Средний возраст волонтеров — 26 лет. При этом самому старшему среди них — 81 год.

43 рекрутера проводили собеседования с сентября по март. Главной добродетелью будущего волонтера являлось знание английского языка. Рекрутеры провели 1011 часов интервью с кандидатами.

Волонтеры владеют 50 языками и 7% среди них — это иностранные граждане. В число представленных стран — Канада, Бенин, Арабские Эмираты и Венесуэла. Самый дальний город, из которого приедет волонтер — это Сан-Кристобаль. Из этого венесуэльского города человек будет лететь 10077 километров.

Какова предметная деятельность городских волонтеров? Основных функциональных направлений восемь. Это транспорт, «последний километр» (до стадиона), информационно-туристическая служба, культурно-развлекательная программа, медиа-обеспечение, медицина, штаб, зона болельщиков УЕФА.

В направлении «транспорт» волонтеры окажут помощь в круглосуточном режиме на объектах транспортной инфраструктуры — аэропорт «Пулково», Московский, Финляндский и Витебский вокзалы, морской порт и автовокзал. Главным функционалом волонтеров будет помощь на информационных стойках, встреча болельщиков из различных городов и стран, координирование пассажирских потоков и навигация на транспортных объектах.

На «последнем километре» волонтеры будут оказывать помощь лишь в те 4 дня, когда Петербург принимает Евро. В матчевый день на позиции от трех станций метрополитена выйдут 430 человек. Основная функция волонтеров — помощь болельщикам и гостям на пути к стадиону. Среди прочего — информационная поддержка болельщиков, создание праздничной атмосферы на пути следования к арене, а также помощь людям с ограниченными возможностями.

Волонтеры направления информационно-туристической службы ответят на вопросы на информационных стойках мобильного офиса около стадиона «Санкт-Петербург и в информационном павильоне на Дворцовой площади. Направление будет работать в дни матчей, а также во время полуфинала и финала турнира. Это направление вовлекает три волонтера в день.

В рамках культурно-развлекательной программы волонтеры ежедневно будут создавать в городе праздничную атмосферу. Различные мероприятия пройдут в шатрах неподалеку от стадиона, на Невском проспекте и на Московской площади. Сюда привлекается 30 человек с учетом сменности.

В разделе «медиа-обеспечение» волонтеры окажут помощь представителям СМИ в пресс-центре Евро-2020 и создадут комфортные условия для их работы. Помощь будет оказыватся в ежедневном режиме, за смену будет задействовано 15 человек.

По направлению «медицина» в дни проведения матчей в Петербурге волонтеры окажут помощь вместе с медицинскими работниками в пяти городских больницах. Здесь вовлечено 15 волонтеров.

На зону болельщиков будет выделено 340 человек. Ежедневно там будут помогать гостям в ориентировке на площадке, а также оказывать информационную и эмоциональную поддержку посетителям и болельщикам.

В «штабе» развернутся 30 волонтеров (10 за смену), которые будут оперативно реагировать на запрос всех функциональных направлений — о дополнительной помощи при ее необходимости, а также создадут комфортную атмосферу для волонтеров.

Отметим, что деятельность каждого функционального направления будет координироваться тим-лидером, отобранным из числа кандидатов программы волонтеров. По времени тим-лидер будет работать в два раза больше волонтера, у которого на смену выделено шесть часов.

Помимо городской программы волонтеров, им в дополнение работает волонтерская программа UEFA EURO 2020, действующая сразу в 24 функциональных направлениях. Для работы в них было подано более 9800 заявок, из которых отобрано 1500. Самый возрастной участник программы — 84 года, а средний возраст волонтера составляет 19 лет. В программе участвуют представителя 40 стран, среди которых 95% представляют 60 регионов РФ.

В механизмах работы отобрано 1200 волонтеров, 74 из которых станут тим-лидерами. Квоты на каждую из функций составляют от двух до 606 волонтеров. Волонтеры будут задействованы на территории стадиона «Санкт-Петербург.

Вот эти 24 направления: управление доступом, аккредитация, допинг-контроль, сервисы для телевещателей, церемонии, коммерческая программа, юридическое сопровождение мероприятий, транспортное обслуживание мероприятия, протокольное сопровождение, программа гостеприимства, логические услуги для основного вещателя, информационно-коммуникационные технологии, маркетинг, организация матчей,обеспечение работы СМИ, обеспечение мобильности, навигация, устойчивое развитие, технические сервисы и обслуживание временной инфраструктуры, билетная программа, логистика стадиона, управление объектом, операционная деятельность на объекте и управление волонтерами.