В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 21 февраля, состоится короткая программа у мужчин, спортсмены выйдут на лед в 17:00 по московскому времени.

С короткими программами выступят девять участников, в число которых вошел воспитанник Этери Тутберидзе Алексей Ерохов. Он не выступал в нынешнем сезоне, так как восстанавливался после травмы. Также в соревнованиях примут участие Макар Игнатов, Антон Шулепов и Александр Петров.

С полным составом участников можно ознакомиться на сайте Федерации фигурного катания России.

Напомним, Игнатов в нынешнем сезоне принимал участие в серии Гран-при, но не смог пробиться в финал.

В соревнованиях юношей, которые состоялись накануне, победу одержал представитель петербургской школы «Звездный лед» Евгений Семененко.