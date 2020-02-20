В Великом Новгороде в рамках финала Кубка России по фигурному катанию состоится короткая программа женщин. Спортсменки выйдут на лёд сегодня, 21 февраля, в 18:40 по московскому времени.

Согласно результатам жеребьевки, открывать соревнования будет Анастасия Гулякова, тренирующаяся под руководством Алексея Мишина. Затем на льду появится Анастасия Тараканова, представляющая школу «Снежные Барсы». Также в первой разминке выступят Анна Фролова и Елизавета Нугуманова.

Во вторую группу участниц попали Анастасия Губанова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская и Мария Талалайкина.

Произвольная программа состоится в заключительный соревновательный день, 22 февраля.