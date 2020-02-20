Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Александра Касперовича о том, что СМИ оказывают на Александра Логинова большее давление, чем критикующие его иностранные соперники.

«Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские допинговые разжигания: лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, тренер?» — написал Губерниев у себя на канале в телеграме.

Напомним, зарубежные спортсмены критикуют Логинова за его допинговое прошлое: россиянин вернулся в спорт, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина. В мировом биатлонном сообществе ждут объяснений от россиянина, однако он не дает никаких комментариев на эту тему.

После победы Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира швед Себастьян Самуэльссон заявил, что это стало позором для спорта. Тарьей Бё выразил сожаление в связи с тем, что результаты россиянина нельзя убрать из итоговых протоколов.