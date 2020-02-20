На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце стартовала одиночная смешанная эстафета. Турнир стартовал 13 февраля.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.

Сборную России будут представлять Лариса Куклина и Матвей Елисеев, не выступавший в индивидуальной гонке, которая состоялась днем ранее. Сообщалось, что его выступление в сингл-миксте будет учитываться при формировании состава на мужскую эстафету.

Основным претендентами на победу в гонке будут команды Франции, Норвегии, Швеции. В составе норвежской сборной сингл-микст побегут лидеры сборной Марте Ульсбю-Ройселанн и Йоханнес Бё, Францию представят Анаис Бескон и Эмильен Жаклен, шведскую команду — олимпийские чемпионы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон.