Российская биатлонистка Кристина Резцова не будет менять спортивное гражданство из-за того, что ее не стали ставить на гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Об этом сообщила ее мать, олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. В интервью порталу Sport24 Резцова-старшая заявила, что предлагала дочери выступать за другую страну, поскольку ее не ставят на гонки в сборной России.

«Она ответила, что не будет этого делать, это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила», — сказала Резцова, отметив, что поддерживает свою дочь в этом решении.

Напомним, вчера Анфиса Резцова высказала мнение, что ее дочери стоит сменить спортивное гражданство, поскольку у биатлонистки возникли проблемы в сборной из-за высказываний матери.