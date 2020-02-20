Российская фигуристка, призер чемпионата мира Алена Леонова оценила высказывания Евгения Плющенко о том, что Евгении Медведевой стоит завершить карьеру.

Слова Леоновой цитирует портал «Спорт день за днем». Фигуристка отметила, что для человека, который представлял Россию на соревнованиях и болеет за своих спортсменов, такие высказывания некорректны.

«Сейчас он высказывается больше как тренер, а не бывший спортсмен. Можно было бы помягче выразиться. Завершение карьеры — это индивидуальный выбор», — отметила Леонова, добавив, что она видит в Евгении Медведевой потенциал.

Напомним, сегодня Евгений Плющенко высказал в интервью мнение о том, что двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой стоит завершить карьеру.