Российская фигуристка Алена Леонова высказала мнение по поводу продолжения карьеры двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Леонова сказала, что не видела четверных от Медведевой, однако у фигуристки были попытки на удочке, со страховкой. «Женя — не из тех, кто останавливается на достигнутом. Не думаю, что она должна слушать все, что ей говорят. Нужно делать то, что она хочет», — сказала фигуристка, добавив, что Медведева сама прекрасно понимает, что требуется для продолжения карьеры.

«Без четверных сейчас никуда», — отметила Леонова, добавив, что Медведева будет пытаться прыгать прыжки в четыре оборота. Как считает эксперт, ресурс и потенциал Медведевой не исчерпан. «Считаю, что она способна прыгать четверные», — подчеркнула Леонова.

Напомним, сегодня двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал мнение о том, что Евгении Медведевой стоит завершить карьеру.