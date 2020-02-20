Российский лыжник Денис Спицов помог товарищу по сборной России Александру Большунову во время марафона на лыжной многодневке «Ски Тур» в Скандинавии.

Во время гонки в общей группе одна из палок Большунова сломалась, и Спицов отдал ему свою, чтобы Большунов не отстал на значительное расстояние.

Эпизод гонки можно посмотреть на видео:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лыжные Гонки и Биатлон 🇷🇺 (@russki_sport) 20 Фев 2020 в 5:09 PST

Отметим, марафон между Сторлиеном и Мерокером является четвертым этапом лыжной многодневки «Ски Тур». Победителем гонки стал Александр Большунов, его преимущество над группой преследователей из Норвегии составило более 50 секунд. Второе место у Йоханнеса Клэбо.