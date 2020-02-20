Российский лыжник Денис Спицов помог товарищу по сборной России Александру Большунову во время марафона на лыжной многодневке «Ски Тур» в Скандинавии.
Во время гонки в общей группе одна из палок Большунова сломалась, и Спицов отдал ему свою, чтобы Большунов не отстал на значительное расстояние.
Эпизод гонки можно посмотреть на видео:
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Отметим, марафон между Сторлиеном и Мерокером является четвертым этапом лыжной многодневки «Ски Тур». Победителем гонки стал Александр Большунов, его преимущество над группой преследователей из Норвегии составило более 50 секунд. Второе место у Йоханнеса Клэбо.
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