Российский лыжник Александр Большунов стал победителем марафона на четвертом этапе лыжной многодневки «Ски Тур» в Скандинавии.

Дистанцию в 34 километра, сокращенную из-за непогоды и сильного ветра, Большунов преодолел за час и 19 минут. На трассе он испытал проблемы со сломанной палкой, однако его выручил партнер по команде Денис Спицов.

Вторым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо, он уступил Большунову более 50 секунд. В тройку вошел один норвежец Эмиль Иверсен. На 10-м месте финишировал Андрей Мельниченко, также шедший в ближайшей группе преследователей.

Лыжная многодневка «Ски Тур» завершится двумя гонками в Тронхейме, Норвегия. В субботу, 22 февраля, участники пробегут спринт классическим стилем, а в воскресенье, 23 февраля, состоится завершающая гонка преследования.