В фокусе внимания Nevasport два матча, которые пройдут в Петербурге: хоккейный в КХЛ СКА — «Торпедо» и баскетбольный в Евролиге «Зенит» — «Альба». Кроме того, рассмотрим две игры Лиги Европы «Хетафе» — «Аякс» и «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед».

В КХЛ СКА принимает нижегородское «Торпедо» и является явным фаворитом. Петербуржцы одержали 9 побед подряд и готовы к тому, чтобы обыграть команду из Нижнего. В этом уверен чешский специалист Владимир Вуйтек. По его мнению, СКА должен выиграть этот матч, потому что близится плей-офф, и сейчас нельзя расслабляться, даже несмотря на то, что СКА с большой вероятностью финиширует на втором месте. Вуйтек считает, что СКА победит с разницей в 2-3 шайбы. С ним солидарен и хоккейный обозреватель Максим Лебедев. По его мнению, «Торпедо» не станет упираться, экономя силы на игру с равными себе. Результат, — победа СКА с разницей в две шайбы, — для Лебедева очевиден.

Что касается баскетбольной встречи, которая пройдет в Петербурге в рамках Евролиги, то свой расклад на матч «Зенит» — «Альба» дает комментатор Владимир Гомельский. По его мнению, «Зенит» при новом наставнике Хави Паскуале не сильно изменится в сравнении с образцом команды Джоана Плазы — Гомельский ожидает небольшое количество очков в этом матче, предлагая взять тотал меньше 162,5 по отличному коэфициенту 2.43.

В Лиге Европы выделяется матч «Хетафе» — «Аякс». Команда, уверенно выступающая в сильной Примере против прошлогоднего полуфиналиста Лиги чемпионов.

По мнению главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, в этой игре успех будет за хозяевами. «Хетафе», по его словам, очень дисциплинированная, обученная команда, способная доставить проблемы любому сопернику. «Аякс» же распродал многих лидеров, но сейчас по-прежнему остроатакующий коллектив, который играет сам и дает играть сопернику.

По мнению комментатора Константина Генича, «Хетафе» умеет прибавлять по ходу матча. Испанский клуб доказывал это в матчах внутреннего первенства. В игре Лиги Европы Генич предвкушает аккуратный первый тайм и предлагает сыграть его меньше одного гола. В соответствии с этим, ставка и на второй тайм — индивидуальный тотал «Хетафе» во втором тайме больше, чем в первом.

Еще один интересный матч в Лиге Европы — «Брюгге» против «Манчестер Юнайтед». На взгляд комментатора Ильи Казакова, «Манчестер» играет в обороне достаточно уверенно, чего не скажешь про атаку. В этой связи Казаков видит низовой матч. Тем более, у МЮ будет отсутствовать Маркус Рэшфорд, без которого английский клуб смотрится не слишком мощно. «Брюгге» же дома сможет сыграть так, чтобы удержать нужный результат.

С Казаковым согласен и другой комментатор Александр Неценко. «Манчестер Юнайтед», по его словам, не пропускал в четырех предыдущих встречах, а на групповом этапе пропустил лишь дважды. «Брюгге» же уверенно выступает в чемпионате Бельгии, поэтому сможет выглядеть достойно. По мнению Неценко, матч должен получится вязким и не очень результативным, при этом «Манчестер» не проиграет.