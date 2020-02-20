Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала ситуацию с тем, что ее не ставят на гонки чемпионата мира по биатлону в Антхольце.

«Я на ЧМ вечный запасной вариант, готовящийся на каждую гонку. И перед каждой гонкой узнаю, что все равно не бегу. Тренерам виднее», — сказала Резцова в интервью телеканалу «Матч ТВ». По словам Резцовой, она не согласна с тем, что решения штаба проходят по спортивному принципу, биатлонистка считает, что пробежала бы не хуже своих коллег по сборной.

«Не сказала бы, что у нас в какой-то из гонок есть супердостойный результат – средне пробежала Катя Юрлова», — отметила Резцова, добавив, что теперь она будет готовиться к чемпионату Европы.

Напомним, Кристина Резцова не была заявлена ни на одну гонку чемпионата мира, весь турнир она просидела в запасе.