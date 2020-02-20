Российские фигуристы Диана Мухаметзянова и Илья Миронов выиграли соревнования в парном катании на финале Кубка России по фигурному катанию в категории «Кандидаты в мастера спорта».

Турнир проходит с 18 февраля в Великом Новгороде. За две программы Мухаметзянова/Миронов набрали в сумме 185,11 балла, они лидировали как по итогам короткой, так и по итогам произвольной программы.

Второе место заняла пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. Они набрали за два проката на финале Кубка России 178,87 балла. Третье место у фигуристов из Санкт-Петербурга — Екатерина Петушкова и Евгений Маликов набрали 169,38 балла.

Сегодня на финале Кубка России разыграют медали в парном катании среди взрослых, а также в борьбу вступят девушки-юниорки.