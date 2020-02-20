Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров высказался о состоянии Матвея Елисеева, пропустившего на чемпионате мира в Антхольце индивидуальную гонку.

В эфире «Матч ТВ» Белозеров отметил, что эмоциональное состояние Матвея Елисеева в порядке. «Был большой промежуток отдыха не только функционального, но и психологического. Все анализы стабилизировались – у нас хороший биохимический контроль», — сказал тренер, отметив, что у многих других биатлонистов сборной анализы стабилизировались.

По словам Белозерова, в стрельбе были установлены причины некачественной работы, их устраняли тренажом и стрелковой работой.

Напомним, Матвей Елисеев не очень удачно выступил в комбинации спринт-пасьют на чемпионате мира в Антхольце, пропустил индивидуальную гонку, однако попал в состав на сингл-микст вместе с Ларисой Куклиной.