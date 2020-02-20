Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением от выступления на четвертом этапе многодневки «Ски Тур» — гонке на 34 километра свободным стилем.

Слова Большунова прозвучали в эфире телеканала «Евроспорт». По мнению Лыжника, гонка вышла очень сложной. «На 15 км мне сломали палку, хорошо, что Денис Спицов мне дал свою, потом я ему палку тоже поменял. На 18 км меня свалили, упал на спуске, отстал от группы – пришлось догонять», — отметил лыжник.

После того, как Большунов догнал лидирующую группу, пришлось ускоряться, наращивать темп и делать отрыв. «В плане у меня было если и выходить в лидеры «Ски Тура», то только после этой гонки», — отметил Большунов.

Напомним, Александр Большунов выиграл гонку на 34 километра свободным стилем и вышел в лидеры «Ски Тура» за два этапа до конца.