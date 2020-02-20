Сборная Норвегии по биатлону выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

В составе сборной Норвегии гонку бежали Марте Улсбю-Ройселанн и Йоханнес Бё, они использовали 5 дополнительных патронов. На втором месте с отставанием в 17 секунд от Норвегии финишировала сборная Германия, с серебром — Эрик Лессер и Франциска Пройс.

Третье место у сборной Франции — около полуминуты проиграли Анаис Бескон и Эмильен Жаклен.

Сборная России финишировала в сингл-миксте на седьмом месте. Лидерам из Норвегии россияне проиграли более минуты, использовав на рубежах пять дополнительных патронов. Россию в гонке представляли Лариса Куклина и Матвей Елисеев.