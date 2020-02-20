Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от выступления в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия.

В интервью «Матч ТВ» Куклина отметила, что в сингл-миксте у нее не получилось показать свою стрельбу.

«Было непривычно работать в таком темпе», — отметила биатлонистка, добавив, что она рада, что ей дали шанс попробовать такую дисциплину. По словам Куклиной, о решении тренерского штаба накануне гонки ей сообщил Виталий Норицын, она ответила, что готова бежать.

«Результатом на чемпионате мира не совсем довольна, ожидала от себя большего», — заключила биатлонистка, добавив, что команда сейчас настраивается на эстафету.

Напомним, Лариса Куклина и Матвей Елисеев заняли седьмое место на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.