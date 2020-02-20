Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Результат не устраивает ни в коей мере», — заявил Елисеев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«На стрельбище проигрывали много. В такой гонке надо работать намного агрессивнее. Нашли качественную стрельбу летом, но медленную», — сказал биатлонист, добавив, что ходом команда могла бороться, однако не смогла показать достойный результат.

Напомним, сборная России стала седьмой в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проиграв лидерам из сборной Норвегии более минуты. За российскую команду вместе с Матвеем Елисеевым выступала Лариса Куклина.