Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, кто представит сборную России в мужской эстафете на чемпионате мира в Антхольце.

По словам Драчева, предварительный состав на мужскую эстафету таков — Карим Халили, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Эстафетную четверку глава СБР объявил в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам Драчева, пока непонятно, кого тренеры поставят на первый этап — Карима Халили и Матвея Елисеев.

Отметим, в состав на эстафету не попал Евгений Гараничев, принимавший участие во всех личных гонках на текущем чемпионате мира.

Мужская эстафетная гонка на чемпионате мира по биатлону в Антхольце пройдет в субботу, 22 февраля. Начало гонки назначено на 16:45 по московскому времени.