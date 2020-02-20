Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли финал Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях пар.

За два проката фигуристы из Петербурга набрали в сумме 223,74, более чем на 20 баллов опередив ближайших преследователей.

Второе место на турнире заняла пара Ясмина Кадырова/Иван Бальченко из Пермского края. Они набрали 198,96 балла, поднявшись с шестого места после короткой программы.

Третье место заняли Алина Пепелева и Роман Плешков из Москвы, после короткой программы они шли вторыми. За два проката судьи поставили им в общей сумме 191,72 балла.

В 19:30 по московскому времени на финале Кубка России стартуют выступления девушек-юниорок, участницы покажут короткие программы.