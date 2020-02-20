Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 20:27,  20 февраля 2020
Хоккей
5

СКА начал матч против «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ

СКА начал матч против &#171;Торпедо&#187; в регулярном чемпионате КХЛ
ХК СКА. Фото: сайт клуба

Петербургский СКА начал встречу против хоккейного клуба «Торпедо» из Нижнего Новгорода в регулярном чемпионате КХЛ. Игра проходит на площадке «Ледового дворца» в Петербурге.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

СКА продолжает занимать вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, петербуржцы уступают по очкам лишь армейцам из Москвы. Подопечные Алексея Кудашова отыграли 59 матчей, в которых набрали 87 очков. Победная серия петербуржцев достигла девяти матчей подряд.

«Торпедо» также представляет Западную конференцию и идет на восьмой позиции, набрав 60 очков в 59 встречах. Команда пока не гарантировала себе 100-процентное участие в плей-офф Кубка Гагарина.

В 2020 году команды встречались между собой уже дважды — как в Нижнем Новгороде, так и в Петербурге, оба раза победа оставалась за СКА.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров