СКА начал матч против «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА начал встречу против хоккейного клуба «Торпедо» из Нижнего Новгорода в регулярном чемпионате КХЛ. Игра проходит на площадке «Ледового дворца» в Петербурге.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

СКА продолжает занимать вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, петербуржцы уступают по очкам лишь армейцам из Москвы. Подопечные Алексея Кудашова отыграли 59 матчей, в которых набрали 87 очков. Победная серия петербуржцев достигла девяти матчей подряд.

«Торпедо» также представляет Западную конференцию и идет на восьмой позиции, набрав 60 очков в 59 встречах. Команда пока не гарантировала себе 100-процентное участие в плей-офф Кубка Гагарина.