Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала об отношении к своей допинговой дисквалификации, которую IBU вынес на основе данных Московской лаборатории.
«Мне приписывают остарин, но его нет в пробе, по которой меня обвиняют. И никогда не было. Даже в этих странных документах осведомителей написано, что уровень – ноль», — отметила Слепцова в интервью ТАСС, добавив, что она не использовала запрещенные препараты.
Биатлонистка добавила, что до слушаний в суде остается все меньше времени и она хочет донести до общественности то, что происходит на самом деле. «За всю карьеру я сдала бесчисленное количество проб, тестов. Где только меня не проверяли: и у нас, и – намного чаще – за границей», — сказала Слепцова, добавив, что все ее тесты были отрицательными.
Напомним, Светлану Слепцову дисквалифицировали за применение запрещенного препарата остарин, решение было вынесено IBU на основании изученных данных Московской антидопинговой лаборатории.
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