Глава СБР Владимир Драчев назвал состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы по биатлону в Раубичах, Белоруссия.

В эфире «Матч ТВ» Драчев объявил состав мужской и женской команд, которые поедут на турнир.

Из основного состава сборной на турнир отправятся Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Также к ним присоединятся Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, выступавшие на Кубке IBU и Дмитрий Иванов, отобравшийся через Кубок России.

«На Антона Бабикова будем рассчитывать, если он будет попадать. Будем готовы взять его в команду», — отметил Драчев.

В женской сборной России на чемпионате Европы выступят Кристина Резцова, Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.

Чемпионат Европы по биатлону в Раубичах, Белоруссия, стартует уже 24 февраля.