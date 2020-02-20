Петербургский «Зенит» начал встречу против берлинской «Альбы» в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги. Игра проходит в Петербурге на площадке «Сибур-Арены».

Прямую трансляцию матча можно увидеть здесь.

Для петербуржцев сегодняшняя встреча станет первой под руководством нового главного тренера Хавьера Паскуаля, который сменил Джоана Плазу. Плаза был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

Ранее «Зенит» уже играл с «Альбой» в этом сезоне, матч прошел в Берлине и завершился поражением сине-бело-голубых.

На данный момент «Зенит» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 14 очков после 24 матчей. «Альба» пока идет на 16-м месте, команда из Германии набрала на два очка больше, чем «Зенит».