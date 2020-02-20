Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, почему было решено поменять расстановку биатлонисток по этапам женской эстафеты на чемпионате мира в Антхольце.

По словам Драчева в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», на первом этапе в женской эстафете побежит Екатерина Юрлова-Перхт. Затем в гонку вступит Ирина Старых, третий этап доверено бежать Светлане Мироновой, а четвертый — Ларисе Куклиной.

«Надо что-то менять на этом ЧМ. Попробуем сделать так, чтобы с первого этапа идти впереди и финишировать с флагом», — сказал Драчев, объясняя расстановку по этапам.

Напомним, женская эстафета на чемпионате мира по биатлону состоится послезавтра, 22 февраля. Начало гонки назначено на 13:45 по московскому времени.