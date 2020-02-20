Россия начала матч против Италии в квалификации Евробаскета-2021

Мужская сборная России по баскетболу начала матч против команды Италии в квалификации чемпионата Европы по баскетболу 2021 года. Игра проходит в Неаполе.

Прямую трансляцию матча модно посмотреть здесь.

Отметим, обе команды начали отбор в финальную часть турнира с четвертого раунда, пропустив первые три круга. Команды встречаются в первом туре, в одной группе с Россией и Италией также располагаются национальные сборные Эстонии и Северной Македонии, этими командами России предстоит сыграть позже.