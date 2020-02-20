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  • 23:29,  20 февраля 2020
Баскетбол
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Россия начала матч против Италии в квалификации Евробаскета-2021

Россия начала матч против Италии в квалификации Евробаскета-2021
Сборная России по баскетболу. Фото: РФБ

Мужская сборная России по баскетболу начала матч против команды Италии в квалификации чемпионата Европы по баскетболу 2021 года. Игра проходит в Неаполе.

Прямую трансляцию матча модно посмотреть здесь.

Отметим, обе команды начали отбор в финальную часть турнира с четвертого раунда, пропустив первые три круга. Команды встречаются в первом туре, в одной группе с Россией и Италией также располагаются национальные сборные Эстонии и Северной Македонии, этими командами России предстоит сыграть позже.

После итальянцев сборной России предстоит 23 февраля встретиться в Перми на арене «Молот» с Северной Македонией. Затем команда Сергея Базаревича проведет два матча квалификации на Олимпийские игры, против Мексики и Германии, после чего вернется к играм четвертого раунда Евробаскета.

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