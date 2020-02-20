Петербургский СКА выигрывает у нижегородского «Торпедо» после первого периода матча в регулярном чемпионате КХЛ, встреча проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца».

Счет в матче открыл нападающий «Торпедо» Джордан Шредер на восьмой минуте встречи, однако до конца периода команда Алексея Кудашова смогла отыграться и даже выйти вперед.

На 12-й минуте счет сравнял своей шайбой Андрей Кузьменко с передачи Ярно Коскиранты. Затем на 17-й минуте СКА вышел вперед стараниями Ярно Коскиранты, передачу на которого оформили Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко.

В матче пройдет как минимум еще два периода, прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь. Отметим, СКА уже обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина, а «Торпедо» еще нет.