Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче второго круга турнира АТР в Марселе, обыграв представителя Италии Янника Синнера.

Встреча на центральном корте комплекса «Пале де Спортс» заняла три сета, на корте соперники провели 1 час и 19 минут. Счет по партиям 1:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева.

На счету россиянина семь подач навылет, в то время как его оппонент сделал за матч всего один эйс. Также оба теннисиста по разу ошиблись на подаче.

В рамках четвертьфинала турнира в Марселе Медведев встретится с представителем Франции Жилем Симоном, который в 1/8 финала обыграл словака Аляжа Бедене. Игра пройдет завтра, 21 февраля, точное время матча пока не установлено.

Отметим, Карен Хачанов вылетел с турнира в Марселе еще в первом круге, уступив Аляжу Бедене.