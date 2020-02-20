Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о том, что явилось для него открытием на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Елисеев сказал, что его удивило собственное физическое состояние в первых двух гонках. «Моя плохая форма в первых двух гонках. На самом деле, есть ощущение, что адаптация к высоте прошла не совсем удачно», — сказал биатлонист, добавив, что сейчас он входит в нужные кондиции.

По словам Елисеева, вероятно, ему нужно было побольше отдохнуть перед стартом чемпионата мира. «Впереди эстафета и масс-старт, еще поборемся», — сказал биатлонист.

Напомним, Матвей Елисеев на текущем чемпионате мира занял 12-е место в спринтерской гонке, а затем стал лишь 55-м в пасьюте с семью промахами.