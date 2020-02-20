Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на финале Кубка России в Великом Новгороде среди юниорок.

Спортсменка набрала за прокат с тройным акселем в каскаде с тройным тулупом 77,05 балла. Также у фигуристки наивысшая оценка за компоненты — более 31 балла.

На втором месте расположилась ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 71,08 балла. Третье место пока у Софьи Акатьевой, еще одной подопечной Тутберидзе. За прокат она набрала 70,84 балла. Обе фигуристки исполнили в программах лишь двойной аксель.

Произвольные программы на финале Кубка России юниорки покажут завтра, 21 февраля. Начало произвольной программы назначено на 15:00 по московскому времени.