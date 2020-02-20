Российский биатлонист Матвей Елисеев высказал свое отношение к ситуации с критикой лидера сборной России Александра Логинова за его допинг-прошлое после победы на ЧМ в Антхольце.

Слова Елисеева приводит портал «Спорт-Экспресс». По словам биатлониста, Логинов справляется с навалившейся на него критикой. «Мы обсуждали какие-то моменты. Он рассказывал, что на пресс-конференции немного поставил ребят на место», — сказал Елисеев, отметив, что его коллега грамотно отвечал на вопросы.

«Всем всегда завидно, когда кто-то выигрывает», — отметил Елисеев, добавив, что его не удивили высказывания шведа Себастьяна Самуэльссона, однако норвежец Тарьей Бё, славившийся нейтралитетом, преподнес сюрприз.

Напомним, Александр Логинов выиграл на чемпионате мира золото в спринтерской гонке, а затем бронзу в пасьюте.