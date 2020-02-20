Петербургский СКА играет вничью с нижегородским «Торпедо» после второго периода матча в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца».

Автором единственной шайбы во втором периоде стал нападающий Михаил Варнаков. Передачу на него оформил Пол Щехура. Счет сравняли на 24-й минуте встречи.

В первом периоде в составе «Торпедо» отличился Джордан Шредер, на что команда Алексея Кудашова ответила шайбами Андрея Кузьменко и Ярно Коскиранты. «Торпедо» мог вырваться вперед в матче, однако не реализовал большинство после удаления Евгения Кетова.

В матче пройдет как минимум еще один период, прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь. Отметим, СКА уже обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина, а «Торпедо» еще нет.