На финале Кубка России по фигурному катанию сегодня, 20 февраля, состоится произвольная программа среди юниорок. Турнир проходит с 18 февраля в Великом Новгороде.

Начало выступлений назначено на 15:00 по московскому времени.

Лидером после короткой программы в турнире юниорок идет 12-летняя Софья Самоделкина. Она набрала за свой прокат более 77 баллов, прыгнув тройной аксель в каскаде с тройным тулупом.

Второе место пока у ученицы Этури Тутберидзе Аделии Петросян, набравшей более 71 балла за свой прокат. На третьем месте располагается Софья Акатьева, также занимающаяся в младшей группе Тутберидзе, ей судьи поставили больше 80 баллов.

После завершения турнира юниорок в борьбу вступят мужчины и женщины с короткими программами.