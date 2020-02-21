Российский теннисист Даниил Медведев сегодня, 21 февраля, сыграет с французом Жилем Симоном в четвертьфинале турнира ATP категории АТР250 в Марселе.

Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени. Игра состоится на на центральном корте комплекса «Пале де Спортс».

Эти теннисисты дважды играли между собой ранее, оба раза победа доставалась французу. Медведев на данный момент является пятой ракеткой мира, а Симон — 58-й.

На стадии 1/8 финала Даниил Медведев в трех сетах обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:2.

Жиль Симон во втором круге обыграл представителя Словакии Аляжа Бедене.

В турнире АТР250 в Марселе также принимал россиянин Карен Хачанов, однако он вылетел после первого круга, проиграв Аляжу Бедене.