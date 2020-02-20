Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Петербурге на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В первом периоде обе команды забросили на двоих три шайбы. На выстрел Джордана Шредера в ворота СКА команда из Петербурга ответила двумя шайбами в ворота «Торпедо»: по разу отличились Андрей Кузьменко и Ярно Коскиранта.

Во втором периоде «Торпедо» сравнял счет стараниями Михаила Варнакова. В третьем периоде команды обошлись без пропущенных шайб.

Победитель встречи был определен по итогам овертайма. Победу СКА на третьей минуте дополнительного времени принес Александр Барабанов, забросивший шайбу с передачи Василия Токранова.