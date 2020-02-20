Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил берлинской «Альбе» в регулярном чемпионате Евролиги, проиграв первый матч под руководством нового наставника.

Встреча прошла в Петербурге на «Сибур-Арене» и завершилась со счетом 83:81 в пользу гостей.

«Зенит» с перевесом выиграл у «Альбы» первую четверть — 25:17, затем потерял инициативу и разрыв сократился до двух очков после второй четверти. В третьей четверти подопечные Хавьера Паскуаля смогли увеличить преимущество до четырех очков, однако растеряли его в концовке игры.

19 очков в составе «Зенита» за матч набрал Уильям Томас, это лучший результат команды. 15 очков на счету Остина Холлинза. В составе «Альбы» 24 очка набрал исландец Мартин Херманнссон.

Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведет против дома против «Баварии».