Немецкий биатлонист Эрик Лессер высказал мнение о российской системе отбора в сборную России по биатлону.

Слова спортсмена цитирует портал «Матч ТВ». «Ни наша команда и никто вообще не понимает, по какой системе проходит отбор в сборную России», — сказал Лессер, добавив, что многие сильные биатлонисты, показывавшие себя на Кубке мира, сейчас находятся непонятно где.

«Антон Бабиков, Максим Цветков — сильные молодые ребята, которые отлично выступали на Кубке мира, — и в следующий момент они даже не на Кубке IBU, а бегают где-то на внутренних российских соревнованиях», — сказал немец, отметив, что так же можно упомянуть Алексея Слепова, часто выступавшего на Кубке IBU.

«Нам же лучше, когда россияне выставляют слабую команду. Но, если без шуток, то это все совершенно мне непонятно», — сказал Лессер.

Напомним, отбор в сборную России по биатлону в сезоне-2019/2020 происходил по критериям, утвержденным СБР.