Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о победе Александра Большунова в гонке на 34 километра на четвертом этапе многодневки «Ски Тур».

Слова Вяльбе цитирует агентство ТАСС.

«От счастья не знаешь уже, куда деться. Настолько красивая у Саши победа», — сказала президент ФЛГР, добавив, что в гонке лыжник выступил разумно и грамотно несмотря на то, что палку сломал. «Молодец», — сказала Вяльбе.

По словам главы ФЛГР, Большунов не расклеился после инцидента в спринте на этапе в Оре, где норвежец Крюгер бросился ему под ноги. «Это неприятно всегда, явно видно, что это неспортивная борьба, но сегодня вот Крюгер «отдохнул», — сказала Вяльбе.

Напомним, сейчас Александр Большунов лидирует в общем зачете многодневки, привозя преследователю Полу Голбергу более минуты. Также Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира.