Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказала мнения по поводу совета Евгения Плющенко в адрес Евгении Медведевой о завершении карьеры.

Слова Бутырской цитирует портал Sport24. По словам Бутырской, не им с Плющенко решать, кому уходить из спорта, а кому нет, поскольку это только решение тренера и самого спортсмена.

Как заявила Бутырская, ей тоже часто говорили, что нужно завершать карьеру, поскольку уже все равно ничего не получится, однако она это перетерпела и переработала, в итоге став чемпионкой мира.

«Я считаю, это не совсем правильно. Медведевой я пожелаю ни на кого не обращать внимания! Если будешь много пахать, то все равно какой-то результат будет», — заключила фигуристка.

Напомним, Евгений Плющенко высказал мнение о том, что двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой уже пора завершить карьеру.