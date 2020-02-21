Российский лыжник Александр Большунов рассказал о неурядицах, преследовавших его в гонке на 34 километра на четвертом этапе многодневки «Ски Тур».

Слова Большунова цитирует портал «Матч ТВ». Лыжник отметил, что его сокомандник Денис Спицов отдал ему свою палку, когда он сломал свою. «Это очень классно. Я после этого инцидента опустился в конец группы и пытался показать, что Спицову нужна палка», — сказал Большунов, отметив, что когда на снегоходе подоспела нужная палка, он искал Спицова, чтобы поменяться.

«Падение? Меня свалил британец, упал передо мной где-то на шестнадцатом километре», — рассказал Большунов, отметив, что после падения пришлось снова меняться палками со Спицовым, поскольку инвентарь не подошел по длине.

Напомним, Александр Большунов с преимуществом в 50 секунд выиграл гонку на 34 километра свободным стилем на «Ски Туре» и вышел в лидеры общего зачета многодневки.