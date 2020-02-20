Российский биатлонист Матвей Елисеев ответил на критику главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева по результатам сингл-микста.

Слова Елисеева цитирует портал агентства ТАСС. «Обидно, что Владимир Петрович не до конца верит, я не соглашусь, что седьмое место – наше», — сказал Елисеев, добавив, что сегодня они с напарницей Ларисой Куклиной бежали нормально.

«Да, мы седьмые, но резервы у нас есть, в этой дисциплине мы вполне конкурентоспособны», — высказал свое мнение биатлонист.

После гонки глава СБР Владимир Драчев заявил, что седьмое место в сингл-миксте соответствует текущей подготовке сборной России.

Напомним, Россия в сингл-миксте проиграла минуту команде Норвегии, которая выиграла золото. Обе сборных использовали по пять дополнительных патронов.