Большунов, наконец, одержал победу на «Ски Туре», выиграв сокращенный марафон — да еще как выиграл! С преимуществом в 50 секунд от норвежцев. Россияне же на ЧМ по биатлону немного разочаровали: эксперимент с Куклиной и Елисеевым в сингл-миксте не удался.

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Норвегия выиграла сингл-микст на ЧМ по биатлону, Россия — седьмая с минутой отставания

Сборная Норвегии по биатлону выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. В составе сборной Норвегии гонку бежали Марте Улсбю-Ройселанн и Йоханнес Бё. На втором месте финишировала сборная Германии, с серебром — Эрик Лессер и Франциска Пройс. Третье место у сборной Франции — около полуминуты проиграли Анаис Бескон и Эмильен Жаклен. Сборная России (Матвей Елисеев и Лариса Куклина) заняла седьмое место.

Большунов выиграл марафон на «Ски Туре» Клэбо — второй

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем укороченного марафона на 34 километра на четвертом этапе лыжной многодневки «Ски Тур» в Скандинавии. Всю дистанцию он преодолел за час и 19 минут. Вторым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо, он уступил Большунову более 50 секунд. В тройку вошел один норвежец Эмиль Иверсен.

СКА победил нижегородское «Торпедо» в овертайме, победная шайба — у Барабанова

Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Петербурге на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе СКА отличились Андрей Кузьменко и Ярно Коскиранта, в составе «Торпедо» — Джордан Шредер и Михаил Варнаков. Победную шайбу в овертайме забросил Александр Барабанов.

«Зенит» уступил «Альбе» в Евролиге, проиграв первый матч с новым тренером

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил берлинской «Альбе» в регулярном чемпионате Евролиги, проиграв первый матч под руководством нового наставника Хавьера Паскуаля. «Зенит» с перевесом выиграл у «Альбы» первую четверть — 25:17, затем потерял инициативу и разрыв сократился до двух очков после второй четверти. В третьей четверти подопечные Хавьера Паскуаля смогли увеличить преимущество до четырех очков, однако растеряли его в концовке игры. Общий счет — 83:81 в пользу гостей.

Семененко выиграл финал Кубка России, обойдя ученика Тутберидзе Князева на 60 баллов

По итогам двух прокатов победу на финале Кубка России по фигурному катанию среди юниоров одержал ученик петербургской школы «Звездный лед» Евгений Семененко. Он лидировал после короткой программы и сохранил лидерство, набрав 245,58 балла. Второе место занял воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Артем Ковалев с 230,89 балла. Замкнул призовую тройку Андрей Кутовой, набравший 219,27 балла.

Самоделкина с тройным акселем выиграла короткую программу на финале Кубка России

Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на финале Кубка России в Великом Новгороде среди юниорок. Секрет преимущества Самоделкиной — тройной аксель и высокая оценка за компоненты. Самоделкина набрала 77,05 балла. На втором месте расположилась ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 71,08 балла. Третье место пока у Софьи Акатьевой, еще одной подопечной Тутберидзе. За прокат она набрала 70,84 балла.

Мишина и Галлямов выиграли финал Кубка России в парном катании

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли финал Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях пар. За два проката фигуристы из Петербурга набрали в сумме 223,74 балла. Второе место на турнире заняла пара Ясмина Кадырова/Иван Бальченко из Пермского края. Они набрали 198,96 балла. Третье место заняли Алина Пепелева и Роман Плешков с результатом в 191,72 балла.

Медведев выиграл у Синнера и вышел в 1/4 финала турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче второго круга турнира АТР в Марселе, обыграв представителя Италии Янника Синнера. Встреча на центральном корте комплекса «Пале де Спортс» заняла три сета, на корте соперники провели 1 час и 19 минут. Счет по партиям 1:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева. Следующим соперником россиянина станет француз Жиль Симон.