Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Италии стартовый матч квалификационного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2021 года.

Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 83:64 в пользу хозяев площадки. В первой четверти команды играли ровно и отставание россиян не было таким большим — всего два очка, однако с каждым следующим отрезком разрыв увеличивался. Счет по четвертям — 26:24, 15:9, 21:18, 21:13. Провальными для команды Сергея Базаревича стали вторая и четвертая четверти.

Следующим матч в отборочном цикле чемпионата Европы по баскетболу — 2021 Россия проведет в воскресенье, 23 февраля. Соперниками российских баскетболистов станут представители Северной Македонии, также уступившие в своей стартовой игре в квалификации.