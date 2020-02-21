Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» уступил дома «Монреаль Канадиенс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Встреча на «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счетом 4:3, победная шайба была заброшена «Монреалем» в овертайме.

Счет в матче на 7-й минуте открыл капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросив свою 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Также за хозяев льда отличились Ларс Эллер и Том Уилсон, которому ассистировал в атаке россиянин Евгений Кузнецов.

За «Монреаль» по шайбе в основное время забросили Брендан Галлахер, Ши Уэбер и Бен Шьяро, победная шайба в овертайме на счету Шьяро.

Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук в игре очков не набрал, это его пятая игра подряд без набранных баллов.