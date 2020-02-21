Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала о том, почему они решили поменять музыку к короткой программе в конце сезона.

В интервью пресс-службе ФФККР Мишина рассказала, что их пара услышала много негатива в сторону первого варианта короткой программы, особенно в сторону музыки. «Мы подумали, что, в принципе, все основные соревнования прошли, и мы можем позволить себе попробовать что-то новое», — сказала фигуристка.

По словам Мишиной, музыку подобрал тренер пары Николай Великов. «Честно говоря мы думали, что нам-то точно это не подойдет», — отметила Мишина, добавив, что тренер, в итоге, оказался прав, и им понравилась новая версия программы.

Напомним, на финале Кубка России Анастасия Мишина и Александр Галлямов откатали короткую программу под саундтрек из фильма «Гензель и Гретель». Ранее эту же программу фигуристы исполняли под песню Je suis malade в исполнении Лары Фабиан.