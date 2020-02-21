Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Йоханнес Бё высказал свое мнение по поводу собственных выступлений на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия.

Слова Бё приводит портал «Матч ТВ». Биатлонист отметил, что норвежским болельщикам не на что жаловаться. «Я уже выступил лучше, чем задача-минимум, которую я ставил перед собой в начале гонок в Антхольце», — отметил Бё, добавив, что и его партнер по команде Марте Улсбю-Ройселанн также взяла золото в сингл-миксте и увеличила свой комплект наград.

«Для меня даже не стоял вопрос о том, стартовать или нет: наша сборная изначально собиралась выставить сильнейший состав на эту гонку», — отметил Бё важность своего участия в сингл-миксте на ЧМ.

Напомним, на чемпионате мира по биатлону пройдут еще четыре гонки: 22 февраля спортсмены пробегут классические эстафеты, 23 февраля — масс-старты.