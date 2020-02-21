В Великом Новгороде сегодня, 21 февраля, пройдет очередной соревновательный день Финала Кубка России по фигурному катанию.

На 15:00 по московскому времени назначен старт произвольной программы у девушек-юниорок. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Бороться за победу в соревнованиях юниорок будут Софья Самоделкина, выступающая за ЦСКА, и две ученицы группы Софья Акатьева и Аделия Петросян. Отметим, после короткой программы лидирует Самоделкина, она набрала 77,05 балла за прокат с каскадом из тройного акселя и тройного тулупа.

Аделия Петросян набрала за короткую программу чуть более 71 балла, Софья Акатьева — чуть более 70 баллов. В произвольной программе у Акатьевой заявлены четверные прыжки, а у Самоделкиной — два тройных акселя.