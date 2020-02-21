В Великом Новгороде сегодня, 21 февраля, пройдет очередной соревновательный день Финала Кубка России по фигурному катанию, в рамках которого короткие программы покажут мужчины-одиночники.

Спортсмены выйдут на лед в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию выступлений можно будет посмотреть здесь:

С короткими программами выступят девять участников, в число которых вошел воспитанник группы Этери Тутберидзе Алексей Ерохов. Он не выступал в нынешнем сезоне, так как восстанавливался после травмы. Также в соревнованиях примут участие Макар Игнатов и Антон Шулепов, выступавшие в этом сезоне на этапах Гран-при, ученики группы Алексея Мишина Глеб Лутфуллин и Александр Петров.

Турнир юниоров-одиночников на финале Кубка России выиграл Евгений Семененко.