Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие вместе в парном катании, рассказали о том, как будут усложнять программы на следующий сезон.

«У нас есть идея. Мы тренируем тройной лутц, пока его не показывали на соревнованиях», — сказала Мишина. Галлямов добавил, что на первых взрослых стартах они проводили такой эксперимент, но вышло неудачно. «Учим, перекатываем, скоро все увидите», — сказал Галлямов.

В текущем сезоне Мишина и Галлямов впервые выступали во взрослом разряде. Они выиграли финал Кубка России, один из этапов серии Гран-при по фигурному катанию, а также взяли бронзу в финале серии Гран-при. На чемпионат мира в Монреале они значатся первыми запасными, поскольку на чемпионате России в Красноярске заняли 4-е место.